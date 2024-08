42 tatwaġġi għall-omm u t-tifla (bit-tifsira)

It-tatwaġġi huma xejra tal-moda li kibret matul is-snin, u llum ħafna nies jagħżlu li japplikaw disinji differenti fuq il-ġilda tagħhom biex jissimbolizzaw xi ħaġa speċjali. Ir-relazzjoni bejn omm u bint hija speċjali ħafna u sinifikanti, u li ssib tatwaġġ li jirrifletti dik ir-relazzjoni hija idea kbira li tagħti ġieħ għaliha. Huwa għalhekk li llum fuq dan il-blog irridu nipprovdulek għażla ta 'disinji minn tatwaġġi għall-omm u bint waħda speċjali ħafna li tista 'tiġi ispirat u tieħu ideat biex issib tatwaġġ li inti u bintek ser jogħġbu. Allura gawdi dan il-blog frisk u skopri tatwaġġi tal-għaġeb.

It-tatwaġġi huma mod tajjeb biex jissimbolizzaw xi ħaġa speċjali fuq il-ġilda, kemm jekk huwa disinn sempliċi bi ftit elementi jew mudell kumpless b'ħafna kuluri u ħafna elementi, tatwaġġ jirrappreżenta xi ħaġa speċjali għalik. Li ssib disinn speċjali li tixtieq u tfisser xi ħaġa speċjali hija idea kbira u għalhekk f'dan il-blog ser nuruk xi disinji ta' tatwaġġi mill-aqwa. Hawn taħt ser nuruk l-għażla tatwaġġ bint omm kbira, li biha tista' tieħu ideat kreattivi ħafna u tispira ruħek biex issib disinn li huwa perfett għalik. Igawduhom u agħżel id-disinn li tixtieq l-aktar.

Il-fjuri huma idea kbira għal tatwaġġ tal-omm u jissimbolizzaw l-imħabba li għandhom tant. Hawnhekk inħalluk eżempju ta 'tatwaġġ speċjali ħafna li jista' jispirak.

Meta l-ommijiet u l-bniet iħobbu lil xulxin sal-qamar u lura, jixraqlu tatwaġġ ħelu ta 'tifkira bħal dak fir-ritratt.

Xejn ma jġib omm u bniet flimkien bħal tatwaġġ sinifikanti, speċjalment wieħed li għandu sinifikat kulturali u spiritwali.

Dawn it-tatwaġġi sempliċi, li jinkludu l-lirika ta’ kanzunetta prontezza li l-ġenituri spiss ikantaw lit-trabi tagħhom, jippermettu lill-omm u lil bint jibqgħu individwali filwaqt li jibqgħu konnessi.

Qatt ma titwassal b'dawn it-tatwaġġi sbieħ u stylish tad-driegħ. Inħobb il-kontorn iswed u abjad kuraġġuż, huwa tradizzjonali iżda vibranti.

Xi relazzjonijiet omm-bint huma tant simbjotiċi li huma estensjonijiet ta 'xulxin. Inħobb kif din il-merħla ta’ għasafar tgħaddi minn omm għal bint.

Bħal tatwaġġ, rabta omm-bint iddum għal dejjem. Iż-żieda tal-fjura favorita ta 'kulħadd hija touch speċjali għal dan it-tatwaġġ klassiku.

L-ommijiet jgħallmuna ħafna, u kif nirnexxu f’passatemp huwa biss wieħed minnhom. Aħna nħobbu dan it-tatwaġġ profondament personali. Ma nistgħux nimmaġinaw kemm-il siegħa dawn it-tnejn kienu konnessi mal-labar.

Dan it-tatwaġġ huwa idea kbira biex tissimbolizza l-libertà u l-imħabba ta 'omm u bint.

Din l-ankra hija tatwaġġ li tliet ġenerazzjonijiet iddeċidew li jagħmlu. Inħobb id-differenzi żgħar f'kull wieħed minnhom, iżda kollha huma ankri għall-ieħor, li jissimbolizzaw l-imħabba eterna.

Omm tal-għaġeb stiednet lilha u lil bintha biex jiksbu dan it-tatwaġġ ħelu. Għal kull waħda minn dawn in-nisa, dan huwa mod tajjeb ħafna biex ifakkru lilhom infushom li żminijiet kuntenti dejjem huma l-kantuniera.

Dejjem agħmel ħin għal ommok... u tinsiex taqsam tazza tè magħha. Dawn it-tnejn qatt mhu se jinsew it-tfakkiriet ta’ ħajjithom kollha.

Il-ward mhux biss għar-romantiċi. Dawn l-arranġamenti tal-fjuri sinifikanti jġorru messaġġ importanti ta 'imħabba bejn omm u bint.

L-ommijiet kollha jimpurtahom minn uliedhom, u mod wieħed kif iżommuhom qrib huwa permezz tal-komunikazzjoni. Din l-għażla tkun sabiħa li tagħmel mal-omm. Ma jimpurtax kemm huma 'l bogħod, huma dejjem se jkunu f'kuntatt.

It-tatwaġġ ta 'l-infinit huwa ġenju u hija idea kbira li titla' fuq il-ġilda tiegħek ma' ommok.

In-nisa spiss jiġbdu l-għerf minn ommijiethom, u x'jista 'jkun aħjar milli jġibu tatwaġġ tal-annimal l-aktar ħelu u għaqli - kokka. Dan id-disinn bil-kulur sħiħ huwa idea kbira biex ittaffi lil bintek.

Xi drabi l-biċċiet ifjen jitkellmu aktar qawwi. Aħna nħobbu l-linji kuraġġużi u d-disinji delikati li għażlu dan id-duo omm u bint.

Tatwaġġ ħelu tal-qalb li jista 'jsir mal-omm.

L-imħabba ta’ omm għal bintha ssir aktar fjuri. Dawn il-ġirasol qalb huma tfakkira ferrieħa ta 'dan.

Ix-xemx u tatwaġġ wieħed hija idea kbira. Dan it-tatwaġġ huwa għażla kbira għall-omm.

L-id ta’ Fatima hija simbolu speċjali li tista’ tagħmel ma’ ommok jekk trid.

Iċ-ċavetta għal qalb omm? Bintu. Din hija tfakkira sempliċi iżda sofistikata li kull waħda minn dawn in-nisa għandha lil xi ħadd biex jiżvela l-imħabba u s-sbuħija ta’ ġewwa tagħhom.

Dan id-disinn huwa għażla oħra. It-tatwaġġi ta 'l-ittri huma tendenza u li ssib il-frażijiet it-tajba li ommok tħobb hija idea kbira. Huwa disinn sempliċi.

Tatwaġġ ta 'omm u bint hija idea kbira biex turi r-relazzjoni speċjali tagħhom. Hija idea tajba li tagħżel font speċjali ħafna li tħobb it-tnejn.

Ovvjament, dan id-duo tattooed kellu biss jagħmel mod għal xulxin. Omm u bint dejjem jistgħu jimlew l-imħabba ta’ xulxin.

Dan it-tatwaġġ dettaljat u ikkulurit huwa tant sabiħ li jista 'jiġi apprezzat mill-ommijiet u l-bniet għall-gosti kollha. Aħna nħobbu l-istring tal-qalb li jilbsu l-kolibrì, li juri li l-imħabba hija magħhom kull fejn imorru.

Dan it-tatwaġġ huwa l-mod perfett biex tiftakar l-unjoni tal-omm u t-tifla meta t-tifla titlaq. Dan huwa tatwaġġ li jissimbolizza li l-ieħor huwa telefonata bogħod.

Dan it-tatwaġġ juri perfettament kif omm u bint jistgħu jkunu sinkronizzati, irrispettivament minn fejn ikunu. The Swing on the Moon huwa biss mod maġiku biex tiċċelebra dan.

Il-friefet huma sbieħ u dan id-disinn se jaqbel perfettament lill-omm tiegħek.

L-ulied huma dixxendenti minn ommijiethom u dan is-sett ta 'tatwaġġi jinkorpora perfettament din ir-rabta speċjali.

L-għasafar jissimbolizzaw il-libertà, u tatwaġġ ta 'l-għasafar ma' ommok u ħutek huwa mod tajjeb biex tpinġi relazzjoni.

Ir-rix huwa għażla kbira għall-ġilda tiegħek u dan id-disinn huwa inġenjuż. Dan huwa tatwaġġ bil-kulur li jgħaqqad is-simbolu tal-infinità, rix, il-kliem "omm u bint" u għasafar li jtajru.

Dan it-tatwaġġ simboliku huwa sabiħ ħafna u idea kbira biex tagħmel tatwaġġ lil ommok. Dan huwa disinn ta 'fjura tal-lotus sabiħ ħafna li tista' tagħmel b'linka sewda u tissimbolizza l-imħabba ta 'omm u bint.

Dan id-disinn huwa għażla oħra tajba biex tagħmel ma 'bintek. Dan huwa disinn kreattiv b'tifsira speċjali. Aċċerta ruħek li tagħmel dan fuq il-ġilda tiegħek u tilbes disinn speċjali ma 'ommok.

It-tatwaġġi tal-vleġġa huma kbar u idea kbira biex tikseb lil ommok. Id-disinn huwa vleġġa sempliċi ħafna u oriġinali li hija tattooed fuq is-sieq. Tista 'tagħmel dan ma' omm tiegħek f'post wieħed, jew sempliċement taqsam id-disinn u ssib postijiet differenti biex tagħmel tatwaġġ.

Dan it-tatwaġġ huwa idea oħra friska għall-omm. Hija kostruzzjoni ta 'biċċiet ta' puzzle li jaqblu perfettament. L-omm għandha biċċa waħda, it-tifla għandha oħra.

Din l-għażla tat-tatwaġġ hija idea kbira jekk trid tilbes tatwaġġ simboliku fuq il-ġilda tiegħek u flimkien ma 'ommok. Li jkollok tatwaġġ bl-istess disinn hija idea tajba u din l-għażla hija idea kbira. Dan it-tatwaġġ b'żewġ ġiraffe, żgħar u kbar, jissimbolizza l-imħabba ta 'omm u bint.

Jekk trid tikseb tatwaġġ ma 'omm tiegħek, dan huwa disinn sabiħ ħafna għalik. Dan huwa tatwaġġ kreattiv ħafna magħmul bil-kulur u dawn huma tliet għasafar ħelu ħafna.

Din l-għażla tat-tatwaġġ hija idea kbira biex tiltaqa 'ma' omm. Dan huwa tatwaġġ tan-naħal ikkulurit fuq is-sieq.

Is-simbolu tal-infinità jfisser xi ħaġa speċjali u prontezza. Dan is-simbolu huwa idea tajba li tikseb tatwaġġ speċjali ma 'omm tiegħek u tissimbolizza din l-unjoni. Dan huwa tatwaġġ li jgħaqqad is-simbolu tal-infinità mal-kliem omm u bint u tpinġija bil-pinna.

Tatwaġġ ta 'ljunfant speċjali ħafna, li jissimbolizza l-unjoni ta' omm u bint. Dan huwa disinn sabiħ ħafna magħmul bil-kulur li jgħinek tagħmel idea.

